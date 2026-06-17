Marc Hitzel als Torgarant: Von Titelträumen bis Relegations-Frust - die Achterbahnsaison des SV Glatten

Der SV Glatten hat eine intensive Saison mit knapp verpasstem Aufstieg erlebt. Stürmer Marc Hitzel zieht dennoch ein positives Fazit und blickt nach vorn.
41 Saisontore - keine schlechte Torquote die der Stürmer des SV Glatten Marc Hitzel vorzuweisen hat. Das sind circa die Hälfte der Tore der gesamten Glattener Mannschaft (86). Für die Kreisliga A1- Meisterschaft hat es nicht gereicht, jedoch brachte Hitzel den SV auf den Relegationsplatz. Dieser war bis zum letzten Spieltag hart umkämpft: Der SVG und die TSG Wittershausen lieferten sich ein enges Duell um Rang zwei.