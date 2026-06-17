Marc Hitzel als Torgarant: Von Titelträumen bis Relegations-Frust - die Achterbahnsaison des SV Glatten

41 Saisontore - keine schlechte Torquote die der Stürmer des SV Glatten Marc Hitzel vorzuweisen hat. Das sind circa die Hälfte der Tore der gesamten Glattener Mannschaft (86). Für die Kreisliga A1- Meisterschaft hat es nicht gereicht, jedoch brachte Hitzel den SV auf den Relegationsplatz. Dieser war bis zum letzten Spieltag hart umkämpft: Der SVG und die TSG Wittershausen lieferten sich ein enges Duell um Rang zwei.

Der SV Glatten ging mit drei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag. Überraschenderweise verlor der SV mit 0:2 gegen den SV Oberiflingen und die TSG gewann mit 4:1 gegen den SV Alpirsbach-Rötenbach. Am Ende sicherte sich der SVG Platz zwei aufgrund des besseren Torverhältnisses - nur ein Tor machte den Unterschied. „Wir haben es tatsächlich nicht gewusst – bis zur 85. oder 86. Minute. Da ist dann durchgesickert, wie es in den anderen Spielen steht. Da wussten wir: Jetzt können wir es einfach verwalten. Das war nicht unser Anspruch so gegen Oberiflingen zu verlieren, aber am Ende hat es gereicht.“

Zwei Niederlagen waren entscheidend

Hitzel bestätigt uns, dass der SVG zu Beginn der Rückrunde an den Titel geglaubt hatte. Nach zwei Niederlagen gegen Tabellenführer SV Dietersweiler waren die Meisterschaftshoffnungen jedoch dahin. Zufrieden zeigte sich der Stürmer dennoch mit der Saison: „Es war eine starke Saison von allen. Wir haben viele Tore geschossen, defensiv gut gestanden und waren immer da. Deshalb ist es auch verdient, dass wir am Ende den Aufstieg geschafft haben. Klar, es war eine schwierige Saison, weil in der A-Liga gefühlt jeder jeden schlagen kann und alle auf einem ähnlichen Niveau waren. Umso schöner ist es, dass wir es am Ende geschafft haben.“

Erwartungen nicht zu hoch setzen

Die Relegation verlief für den SVG aber nicht wie erhofft, denn man musste sich mit 1:3 gegen den VfL Ostelsheim geschlagen geben. „In der ersten Halbzeit standen wir sehr gut und hatten eher die Nase vorne. Ich hatte als Spieler schon das Gefühl, dass wir die bessere Mannschaft waren, auch wenn wir vorne die letzten Bälle nicht konsequent genug bekommen haben. Zur Halbzeit war es deshalb ein ausgeglichenes Spiel, auch wenn wir die etwas besseren Chancen hatten“, so Hitzel Zur zweiten Halbzeit sagt er: „In der zweiten Hälfte haben wir dann die ersten 20 Minuten komplett verschlafen und durch drei schnelle Gegentore alles aus der Hand gegeben, was wir uns über die Saison erarbeitet hatten. Danach sind wir zu spät wieder ins Spiel gekommen.“

Für die kommende Runde möchte der 27-jährige Stürmer wieder vorne mitspielen, setzt die Erwartungen jedoch zunächst nicht zu hoch: „Also ich sage mal so: Wenn ich wahrscheinlich meine Trainer fragen würde, würden die eher sagen, dass wir in der Liga bleiben. Aber klar, mein Ziel ist es immer, vorne mitzuspielen. Ich denke, wir haben definitiv das Zeug dazu, weil wir eine mega Mannschaft haben. Wir haben sehr, sehr viele Jugendspieler, die aus der A-Jugend hochkommen und alle für die erste Mannschaft eingeplant sind.“

Ein 50/50 Spiel für den Aufstieg

Im Finale der Relegation der Bezirksliga treffen der VfL Ostelsheim und der SV Althengstett aufeinander. Für den 27-Jährigen ist es schwer, eine Prognose abzugeben: „Althengstett kenne ich noch aus meiner Zeit in der Bezirksliga, da habe ich zwei, drei Mal gegen sie gespielt. Das ist eine starke Mannschaft. Wie sie diese Saison genau aufgestellt sind, kann ich aber nicht sagen, ich weiß nicht, ob noch alle Spieler von damals dabei sind. Trotzdem würde ich Althengstett leicht favorisiert sehen, auch wenn ich erwarte, dass es ein 50:50-Spiel wird.“