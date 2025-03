Die Vereinigung der Sportangler – VDSA Marbach setzt auf bewährte Kräfte: Bei der Jahreshauptversammlung im „ESV Kegelheim by Tasso“ in Villingen wurden Adrian Binder als Vorsitzender und Dieter Wacker als Kassierer wiedergewählt.

Kameradschaft, Zusammenhalt und hohe Arbeitsbereitschaft zeichneten das vergangene Vereinsjahr besonders aus. Nach einem verregneten Samstag wurde das wegen der Fischspezialitäten beliebte Sommerfest am vereinseigenen Weiher am Ende doch noch zu einem großen Erfolg.

Zwei erfolgreiche Fischverkäufe an Ostern und Weihnachten stemmten die Mitglieder zusätzlich. Daneben kam auch das interne Vereinsleben nicht zu kurz, wie Adrian Binder zu berichten wusste.

Lesen Sie auch

Mit einem ausgewogenen Fischbesatz im Weiher sorgte Gewässerwart Andreas Beyer dafür, dass auch etwas an die Haken ging. So freuten sich die Angler über Forellen, Saiblinge, Karpfen, Hechte, Zander oder Schleien, die in den Keschern landeten. Zahlreiche Gastfischer mit Tageskarten zog es an das VDSA-Gewässer. Andreas Beyer verwies auf sehr gute Wasserqualität und bedankte sich bei der Marbacher Feuerwehr, die in den heißen Sommerwochen wieder mit einer Wasserumwälzaktion unterstütze.

Unsere Empfehlung für Sie Rückblick auf Saison Marbacher Angler gut gefordert Das Vereinsleben ist wieder voll angelaufen. Und: In der jüngsten Versammlung wurde eine neue Satzung verabschiedet.

Vorsitzender Adrian Binder, auch zuständig für die Arbeitseinsätze, war sehr angetan vom Arbeitseifer der Mitglieder. Die stattliche Zahl von 2095 Arbeitsstunden kam 2024 zusammen. Viel Zeit wurde dabei in eine neue Verkleidung der Vereinshütte investiert. Ein dickes Lob ging an Andreas Beyer, der gut 130 Stunden zur Pflege der Grünanlage rund um den Weiher auf dem Rasentraktor saß. Da Biber nach wie vor große Schäden verursachen, musste auch vergangenes Jahr viel Arbeit in Maßnahmen zur Uferbefestigung investiert werden.

Jugendwart Paul Schwarz berichtete von mehreren Aktivitäten der Jungangler. Beim Besuch eines Fischhändlers ging es vor allem um die küchengerechte Verwertung von Forellen, bei einem gemeinsamen Angeln mit Vereinsjugendlichen aus Überlingen am Marbacher Weiher standen Austausch und Spaß im Mittelpunkt.

Finanziell steht der Verein gut da, wie Kassierer Dieter Wacker berichtete. Schriftführerin Irmhild Beyer listete den aktuellen Mitgliederstand auf. Die VDSA hat 96 Mitglieder, davon sind 61 Aktive, zehn Jahreskarteninhaber, zehn Jugendangler, drei Ehrenmitglieder und zwölf Passive. Aufgrund deutlich gestiegener Kosten in allen Bereichen beschloss die Versammlung bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung eine Anhebung des Jahresbeitrags für Aktive und Jahreskarteninhaber ab 1. Januar 2026 um 30 Euro.

Wahlen

Wiedergewählt wurden für weitere drei Jahre: Vorsitzender Adrian Binder, Kassierer Dieter Wacker sowie die Beisitzer Jürgen Wienke und Paul Schwarz (zugleich Jugendwart). Neu im Vorstand als Beisitzer sind Mike Kraft und David Biermann, die auf Aleksej Henschel und Bernhard Cleve folgen. Kassenprüfer bleiben Stefan Schinke und Waldemar Folwaczny.

Ehrungen

Geehrt wurden: Für 30 Jahre Mitgliedschaft Waldemar Folwaczny, 25 Jahre Tim Ebser, 20 Jahre Bernard Cleve, Dennis Cleve, 15 Jahre Milan Babic, Stefan Schinke und Ludwig Dufner. Mit einem Präsent und großem Applaus wurde nach neun Jahren Aleksej Henschel aus dem Vorstand verabschiedet. Für ihr ausgewöhnliches Engagement bekam Irmhild Beyer einen Blumenstrauß.