Marathon mit Joyce Hübner: Extremsportlerin läuft durch den Kreis Rottweil – das ist die Route

Sie läuft und läuft und läuft: Joyce Hübner läuft jeden Tag einen Marathon – jetzt kommt sie auf ihrer Deutschlandroute durch den Kreis Rottweil. Wir haben die Einzelheiten.
Einen Marathon laufen – das ist für viele Hobbyläufer ein einzigartiges Projekt. Joyce Hübner sorgt gerade deutschlandweit für Schlagzeilen, weil sie an 495 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils einen Marathon (42,195 Kilometer) laufen will – ohne Ruhetag. Jetzt steuert sie auf den Kreis Rottweil zu und ist hier in dieser Woche an drei Tagen unterwegs. Wer mitlaufen will, ist dazu ausdrücklich eingeladen.