Die 54. Auflage des Schwarzwald-Marathons in Bräunlingen hatte beste Bedingungen: Die drei Erstplatzierten in der Starterlinie: (von links) mit der Nummer 1333 der Zweitplatzierte Clemens Fox, daneben der Sieger dieser Disziplin Omar Tareq und mit der 2071 der Drittplatzierte, Hannes Bossung (rechts).

Ein voller Erfolg war der Schwarzwald-Marathon 2022 in Bräunlingen. Tolle Stimmung herrschte bei den Teilnehmern wie dem Organisationsteam.















Bräunlingen - So hatten es sich die Verantwortlichen der LSG für das Wochenende mit dem Schwarzwald-Marathon 2022 in Bräunlingen erhofft: Schönes Spätsommerwetter, das für ideale Läuferbedingungen sorgt, viele Besucher im Zielbereich und auch Unterstützung an der Strecke, gute Teilnehmerzahlen und über allem das Gefühl eines ganz normalen Wochenendes mit guten sportlichen Leistungen.

Und es sollte tatsächlich so kommen: Die 54. Auflage der traditionsreichen Laufveranstaltung hatte beste Bedingungen, viele begeisterte Läuferinnen und Läufer, gute Zuschauerzahlen und endlich wieder den Duft von Waffeln, Currywurst und Pommes auf dem Gelände neben der Festhalle. Die Gäste genossen das angenehme Wetter und das herrliche Farbenspiel des Herbstes.

Löwenanteil an der Beteiligung hatten Bräunlinger Schüler

Zurück zum Sport: Auch hier wurde Feines geboten. 269 Schülerinnen und Schüler bestritten die Läufe bereits am Samstag Nachmittag, einen Löwenanteil an der Beteiligung hatten die Bräunlinger Schüler. Mehr als 450 Beteiligte fanden sich in den beiden Zehn-Kilometer-Läufen am Samstag. Der sportliche Höhepunkt war dann am Sonntag mit dem Marathonstart um 9.30 Uhr, gefolgt von den mehr als annähernd 900 Sportlern, die sich für den Halbmarathon angemeldet hatten. 31 Staffeln mit je vier Teilnehmern bestritten ebenfalls die Marathondistanz von 42, 195 Kilometern und mehr als 60 Teilnehmer hatten sich für den Fünf-Kilometer-Ringzug-Lauf angemeldet und starteten bei besten Bedingungen.

Eine phantastische Läuferleistung bot die 34-jährige Steffi Doll aus Hinterzarten, sie war insgesamt die schnellste Läuferin auf der Marathonstrecke und überbot mit mehr als drei Minuten Vorsprung den ersten Sieger bei den Herren, Andreas Leppert aus Augen. Mit einer tollen Zeit von 2:45:26 unterbot sie ihre eigene Leistung vom vergangenen Jahr und war dieses Jahr zum fünften Mal die schnellste Frau über die Marathondistanz. Zweite Siegerin bei den Damen wurde Katrin Köngeter, den dritten Platz erreichte Ilona Kläsle.

Staffellauf mit vier Teilnehmern

Bei den Männern war Patrick Hartmann von der LT Unterkirnach der zweitschnellste Mann nach Andreas Leppert, den dritten Platz erreichte Friedemann Koelbing. Tareq Omar erzielte souverän den Sieg im Halbmarathon, bei den Frauen hatte Sandra Schmid vom Sport Weiß Team die Nase vorn.

Den Staffellauf mit vier Teilnehmern entschied das "Rumpel-Power-und +1" Team für sich in einer sehr guten Zeit von 2:51:14. Internationalität war angesagt in Bräunlingen: Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 38 Nationen waren anzutreffen.

Tolle Kontinuität in der langen Geschichte des Schwarzwald-Marathons

Die monatelange Arbeit einer engagierten LSG-Gruppe hatte sich einmal mehr ausgezahlt. Sehr zufriedene Gesichter bei allen am Sonntag Abend, als die letztendliche Zahl an Startern bekanntgegeben wurde: insgesamt 2200 Läufer in den verschiedenen Altersgruppen und Disziplinen sorgten für eine Lauf-Festival in der Zähringerstadt und damit für eine tolle Kontinuität in der langen Geschichte des Schwarzwald-Marathons. Race Result leistete einen sehr guten Service bei der Erfassung aller elektronischen Daten, und Streckensprecher Pit Jenniches hatte in seiner routinierten und auch witzigen Moderation die Lacher auf seiner Seite. Maskottchen Lenny posierte gerne mit Kindern, und auch Erwachsenen und begleitete die Kleinsten am Sonntag im Bambinilauf. Nicht unerwähnt bleiben sollen die vielen Helferinnen und Helfer an der Strecke, in der Festhalle und im Start- und Zielbereich, die den Laufsportbegeisterten eine rundum gelungene Veranstaltung bieten konnten.

Ende gut, alles gut, so das Fazit von OK-Chef Frank Kliche, der viel Motivation schöpft für das Jahr 2023 und die 55. Auflage der Laufveranstaltung.