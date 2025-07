1 Sie arbeiten beide in der Bruderhaus-Diakonie in Hammereisenbach: Qualitätsmanager und Produktionsleiter Georg Fischer, und Simone Minkwitz, Mitarbeiterin im Sozialdienst. Foto: Wolfgang Limberger Die Werkstätten der Bruderhaus-Diakonie sind an der Fertigstellung der Medaillen für den Bräunlinger Marathon beteiligt.







Die Mitarbeiter der Bruderhaus-Diakonie in Villingen nähen demnächst die Bänder an die Medaillen, die sich die zahlreichen Läufer des 57. Schwarzwald-Marathons am Samstag, 11. Oktober, und Sonntag, 12. Oktober, in den verschiedenen Laufdisziplinen im Zielbereich an der Bräunlinger Stadthalle um den Hals hängen dürfen.