Marathon – es purzeln die Rekorde: Deutscher WM-Star mit Zauberrennen, Simon Boch bleibt unter 2:09 Stunden

Was für ein Marathon! Im Schatten von WM-Star Amanal Petros, der einen deutschen Rekord auf die Straße legt, trumpft auch der Ex-Unterkirnacher Simon Boch in Valencia auf.
2:09:25 Stunden – diese Zeit hatte Simon Boch im Jahr 2023 bei seinem Marathon-Sieg in Linz benötigt. Am Sonntag steigerte der 31-Jährige in Valencia seinen persönlichen Rekord deutlich. Der Läufer der LG Telis Finanz Regensburg benötigte auf dem schnellen Kurs in Spanien 2:08:55 Stunden. Dies reichte in einem illustren Feld für den 24. Rang.