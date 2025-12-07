Marathon – es purzeln die Rekorde: Deutscher WM-Star mit Zauberrennen, Simon Boch bleibt unter 2:09 Stunden

Was für ein Marathon! Im Schatten von WM-Star Amanal Petros, der einen deutschen Rekord auf die Straße legt, trumpft auch der Ex-Unterkirnacher Simon Boch in Valencia auf.

2:09:25 Stunden – diese Zeit hatte Simon Boch im Jahr 2023 bei seinem Marathon-Sieg in Linz benötigt. Am Sonntag steigerte der 31-Jährige in Valencia seinen persönlichen Rekord deutlich. Der Läufer der LG Telis Finanz Regensburg benötigte auf dem schnellen Kurs in Spanien 2:08:55 Stunden. Dies reichte in einem illustren Feld für den 24. Rang.

Der deutsche Star WM-Silbermedaillengewinner Amanal Petros war am Sonntag gut vier Minuten schneller. Der deutsche Marathon-Star pulverisierte in Valencia den deutschen Rekord: Bei 2:04:03 Stunden steht nun die nationale Bestmarke. Damit verbesserte der 30-Jährige den deutschen Rekord von Samuel Fitwi um 53 Sekunden.

„Das ist ein toller Abschluss dieses Jahres. Ich bin so erleichtert, dass ich mein Ziel erreicht habe", sagte Petros in der ARD.

Schneller war in Valencia nur John Korir (Kenia, 2:02:25 Stunden).

Krause gibt auf

Eine persönliche Bestzeit schaffte auch Hendrik Pfeiffer, der sich im Ziel übergeben musste. Pfeifer wurde mit 2:06:46 Stunden Elfter. Samuel Fitwi (2:07:01) belegte als drittbester Deutscher den zwölften Platz.

Ex-3000-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause musste ihr Marathon-Debüt nach der 30-km-Marke beenden.