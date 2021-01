Manuel Koller im Blickpunkt Zehn Jahre Weg nach Freiburg gezeigt

Die Messlatte, um diesen Weg einzuschlagen, liege natürlich sehr hoch. "Das ist es, was wir versuchen immer wieder erwähnen, dass im Altersbereich von 12 bis 14 Jahren der Bundesligaprofi noch ganz, ganz weit weg ist", so Tobias Schätzle. Der Organisatorischer Leiter des NLZ ergänzt: "Man kann sagen, die sind talentierter als der eine oder andere in dem Jahrgang, deshalb geht es darum, sie im Nachwuchsleistungszentrum zu fördern und dann schauen, was passiert. Es ist für uns auch schon ein Erfolg, wenn sie in der U19-Bundesliga spielen."

Zu dem Kontakt mit dem SV Zimmern kam es, als der Bundesligist aus dem Breisgau auf der Suche nach Partnern war, Koller davon erfuhr und eine entsprechende Bewerbung beim Sportclub einreichte. Alexander Teufel bereitete eine Präsentation vor, die Jochen Saier als Verantwortlichen vom SC Freiburg bei der Visite in Zimmern überzeugte, dass der SV Zimmern der richtige Partner sei. Manuel Koller reizte diese Aufgabe auf Anhieb. "Diese Aufgabe ist interessant und man ist immer auf dem neuesten Stand, was die Anforderungen der Fußballschule sind, was man heute bringen muss als Jugendspieler. Ebenso die Ausbildungsmaßnahmen. Der Fußball entwickelt sich immer weiter."

Schon in diesen zehn Jahren, in denen Koller als Kooperationstrainer tätig war, habe sich die Sichtweise auf viele Dinge verändert. "Der Markt ist hart umkämpft, heute geht es um U10-Spieler, hat sich die Entwicklung nach unten verschoben, so früh wie möglich zu fördern." Durch den Stützpunkt in Zimmern wolle man die Talente möglichst lange in der Region halten, damit die nicht schon in jungen Jahren den enormen Aufwand an Fahrweg nach Freiburg ins NLZ haben.

Dass Manuel Koller sein "10-Jähriges" zum Anlass nimmt um aufzuhören, hat für ihn den Hintergrund: "Jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, diese Aufgabe an einen Jüngeren weiterzugeben. Auch Platz zu machen, für neue Ideen. Nach so vielen Jahren wird es Zeit, noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen", lässt Koller offen, was da auf ihn zu kommt.

Der "Jüngere" als Nachfolger ist Marco Aicher. "Ich war beim SV Zimmern schon Jugendspieler, der Kontakt ist nie abgebrochen und ich wollte in dem Bereich auch etwas machen als Trainer, habe die entsprechenden Trainerlizenzen gemacht", so Aicher und fügt an: "Wenn sich die Chance bietet und die Möglichkeit da ist, die mir der Sportclub und SV Zimmern geben, will ich die auch nutzen."