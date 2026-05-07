Mantrailer in Donaueschingen: Wo Mensch und Hund ein Team sind

Simone Simon und Hund Leon trainieren Mantrailing. Bundessiegerprüfung dieses Jahr in Donaueschingen. So funktioniert die Spurensuche.
Riesenschnauzer Leon wedelt freudig mit dem Schwanz und reckt die Nase in die Luft. Gleichzeitig lässt er Besitzerin Simone Simon nicht aus den Augen. Noch schnell ein Leckerli, dann legt sie ihm das Geschirr an. Das ist das Zeichen, dass es gleich losgeht. Leon ist ein sogenannter Mantrailer – ein Personenspürhund. Bei der heutigen Übung soll er Simons Tochter Nicola anhand des Geruchs eines von ihr benutzten Tuchs finden.