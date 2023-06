1 Das Donaueschinger Jägerbataillon wird 2017 (Bild) zum sechsmonatigen Einsatz nach Litauen geschickt. Bei anstehenden Reisen geht es zu Übungen. Foto: Guy Simon

Die Bundeswehr erhöht ihre Präsenz in dem baltischen Land. Das Jägerbataillon ist dort allerdings nur zu Manövern.









Mit dem Krieg in der Ukraine hat sich auch die Wahrnehmung der Bundeswehr innerhalb Deutschlands verändert. Es fließt mehr Geld in die Streitkräfte und Einsätze im Ausland werden ausgebaut. So etwa auch in Litauen, wo die deutsche Präsenz aufgestockt wird.