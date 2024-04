1 Einsatzkräfte der Polizei stehen vor der Universität in Mannheim. Das Landeskriminalamt ermittelt nun zu dem tödlichen Polizeieinsatz. Foto: René Priebe/dpa

Mit einer Machete bewaffnet ist ein Mann in die Unibibliothek in Mannheim gegangen. Er soll aggressiv gewesen sein und wird von der Polizei angeschossen. Kurz darauf stirbt er. Das LKA ermittelt nun.









Mannheim - Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in der Universität Mannheim laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Bei dem Vorfall am Dienstagabend war ein mit einer Machete bewaffneter Mann im Bereich einer Uni-Bibliothek angeschossen und tödlich verletzt worden. Die Einzelheiten zu dem Vorfall am Dienstagabend seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.