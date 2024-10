Mannheim: Schiff bleibt an Brücke hängen - Sperrung und hoher Schaden

1 Das Schiff war auf dem Altrheinhafen in Richtung des Industriehafens unterwegs, als es an der Brücke hängen blieb. Foto: dpa/Marco Priebe

Ein Schiffsführer bleibt mit seinem Steuerhaus an einer Brücke in Mannheim hängen. Das Steuerhaus reißt ab und stößt auch zwei Autos ins Wasser.









Link kopiert



Nach einem Unfall mit einem Schiff in Mannheim ist die Diffenébrücke über den Altrhein für den Verkehr gesperrt. Das Binnenschiff war nach Angaben der örtlichen Feuerwehr mit dem Steuerhaus an der Klappbrücke hängengeblieben, dabei wurde das Steuerhaus abgerissen. Verletzt worden sei bei dem Vorfall am späten Mittwochabend niemand, sagte ein Sprecher. Wie groß die Schiffsbesatzung war, war zunächst nicht bekannt. Zwei auf dem Schiff befindliche Autos seien durch den Zusammenstoß in den Industriehafen geschoben wurden. Das Steuerhaus sowie die beiden Autos befänden sich derzeit im Wasser.