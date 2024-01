Mannheim: Prozess nach Polizeikontrolle - Beamte auf der Anklagebank

1 Blumen, Kerzen und Schilder liegen in Mannheim an dem Ort, an dem ein Mann Anfang Mai 2022 nach einer Polizeikontrolle starb. Foto: René Priebe/PR-Video /dpa

Ein Mann stirbt nach einem Polizeieinsatz in Mannheim. Mit den Hinterbliebenen protestieren viele Menschen gegen Polizeigewalt. Der Prozess gegen die Polizisten zeigt: Zwei Gutachten könnten entscheidend sein.









Link kopiert



Mannheim - Unweigerlich kommt das Bild auf von George Floyd. Jenem Mann, der im Mai 2020 in den USA von einem Polizisten so lange auf den Boden gedrückt wurde, bis er keine Luft mehr bekam und starb. "I can't breathe" (Ich bekomme keine Luft) soll er gerufen haben, bevor er das Bewusstsein verlor. "Ich will einen Richter", das sind zwei Jahre nach dem Fall Floyd die deutlich zu vernehmenden letzten Worte eines anderen Mannes. Auch sein Tod bei einem Polizeieinsatz in Mannheim sorgte für Aufsehen, Proteste, eine politische Debatte - und er beschäftigt seit Freitag auch das Mannheimer Landgericht.