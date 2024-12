Mannheim/Frankfurt am Main: Trio soll Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt geplant haben

1 Die drei Verdächtigen wurden verhaftet. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Zwei Männer aus Mannheim sowie ein Mann aus Hessen stehen im Verdacht, einen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Mannheim oder Frankfurt am Main geplant zu haben. Das SEK konnte die Verdächtigen verhaften. Was bislang bekannt ist.









Ein deutsch-libanesisches Brüderpaar (15 und 20 Jahre) aus Mannheim sowie ein 22 Jahre alter Deutsch-Türke aus dem Hochtaunuskreis planten offenbar einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Mannheim oder Frankfurt am Main. Alle drei mutmaßlichen Täter folgen nach Erkenntnissen der Ermittler der Ideologie der Terrororganisation „Islamischer Staat“. Am vergangenen Sonntag wurden das Trio von Polizisten der Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg und Hessen in ihren Wohnungen festgenommen.