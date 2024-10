Ein junger Fahrer und seine drei Mitfahrer sind bei einem Unfall mit zwei weiteren Autos in Mannheim schwer verletzt worden. Der 18 Jahre alte Autofahrer fuhr über eine rote Ampel und stieß mit zwei anderen Fahrzeugen auf der Kreuzung zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Zusammenstoß habe sich das Auto des 18-Jährigen überschlagen, sei gegen einen Signalmast der Straßenbahn geprallt und auf dem Dach auf den Gleisen gelandet. Der Unfall passierte am Donnerstagabend in der Nähe des Universitätsklinikums. Der Fahrer und die drei Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Einer der beiden anderen Autofahrer – beide 30 Jahre alt – wurde leicht verletzt. Der Schaden liege bei rund 80.000 Euro, zwei der Autos seien abgeschleppt worden.