Arbeitsunfall in Geschäft: 24-jährige Angestellte stirbt

1 Nähere Angaben zu dem Geschehen machte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Ladengeschäft in Mannheim ist eine Angestellte ums Leben gekommen. Die 24-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei dem Unglück tödliche Verletzungen.









