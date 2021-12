1 Von einem Auto erfasst wurde ein Fußgänger, als er über die Straße ging. Foto: Schwarzwälder Bote

Beim Überqueren einer Straße wurde ein Fußgänger am Samstagabend von einem Auto erfasst und schwer verletzt.















Glatten - Der 56-jährige Fußgänger wollte nach derzeitigem Stand der Polizeiermittlungen dgegen 18 Uhr die Neunecker Straße auf Höhe der Einmündung "Im Gries" überqueren. Der dunkel gekleidete Fußgänger betrat wenige Meter nach dem beleuchteten Fußgängerüberweg die Fahrbahn, wo er von dem Auto eines 50-Jährigen erfasst wurde. Dieser kam aus Richtung Ortsmitte und konnte den Fußgänger offenbar aufgrund der widrigen Sichtverhältnisse nicht mehr rechtzeitig sehen. Der 56-Jährige wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, was dazu in der Straßenverkehrsordnung steht: Wer zu Fuß geht, hat Fahrbahnen unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs zügig auf dem kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung zu überschreiten. Wenn die Verkehrsdichte, Fahrgeschwindigkeit, Sichtverhältnisse oder der Verkehrsablauf es erfordern, ist eine Fahrbahn nur an Kreuzungen oder Einmündungen, an Lichtzeichenanlagen innerhalb von Markierungen, an Fußgängerquerungshilfen oder auf Fußgängerüberwegen zu überschreiten. Wird die Fahrbahn an Kreuzungen oder Einmündungen überschritten, sind dort vorhandene Fußgängerüberwege oder Markierungen an Lichtzeichenanlagen stets zu benutzen.