Mann überfallen: Schwerer Raub in Meßstetten - Tatverdächtige in Haft

Zwei Männer sind nach einem schweren Raub und Körperverletzung festgenommen worden und sitzen nun in Untersuchungshaft. Sie sollen zusammen mit einer Frau einen Mann in Meßstetten überfallen haben.

Wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes sowie der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen eine 32-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 41 und 47 Jahren. Sie stehen laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen im Verdacht, am Freitag kurz nach Mitternacht an einem Überfall auf einen 44-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich der 44-jährige Mann über ein Internetportal an seiner Wohnanschrift in Meßstetten mit einer 32-jährigen Frau verabredet. Nach kurzer Zeit kamen zwei weitere Männer in die Wohnung dazu, schlugen mit mitgeführten Gegenständen auf den Geschädigten ein und raubten aus dessen Wohnung Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Anschließend flüchtete das Trio mit einem Auto. Der leichtverletzte Mann verständigte die Polizei und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Weitere Ermittlungen führten zur Identifizierung der 32-jährigen Frau aus einer Zollernalbgemeinde, in deren Wohnung die beiden mutmaßlich beteiligten Männer vorläufig festgenommen werden konnten. Während die Frau noch in der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, wurden die beiden Männer dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.