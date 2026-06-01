Mann überfallen: Schwerer Raub in Meßstetten - Tatverdächtige in Haft

Zwei Männer sind nach einem schweren Raub und Körperverletzung festgenommen worden und sitzen nun in Untersuchungshaft. Sie sollen zusammen mit einer Frau einen Mann in Meßstetten überfallen haben.
Wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes sowie der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen eine 32-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 41 und 47 Jahren. Sie stehen laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen im Verdacht, am Freitag kurz nach Mitternacht an einem Überfall auf einen 44-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft.