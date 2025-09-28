Mann trug laut Polizei keinen Gurt: 40-jähriger Fahrer stirbt bei Unfall

1 Die Strecke blieb bis am frühen Sonntagmorgen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Der Fahrer kam von der Straße ab und wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt, teilt die Kantonspolizei Aargau mit.







Link kopiert



Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Endingen ums Leben gekommen. Er kam in einer Rechtskurve von der Straße ab und wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Ein Jagdaufseher entdeckte den Unfallwagen kurz nach 22.30 Uhr am Rand eines Maisfelds. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Manns feststellen. Der Autofahrer war auf dem Weg in Richtung Würenlingen von der Straße abgekommen. Der Wagen fuhr durch eine Wiese, streifte einen Baum und geriet auf einen Acker. Dort überschlug sich das Auto. Der Fahrer trug laut Polizei keinen Sicherheitsgurt. Die Strecke blieb bis am frühen Sonntagmorgen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.