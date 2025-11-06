Mann stirbt an der Withau-Kreuzung: Tödlicher Unfall bei Eutingen heizt Debatte um Kreisverkehr an

Seit Jahren ist der Umbau der gefährlichen Withau-Kreuzung geplant. Nun ist ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag tödlich verunglückt, und die Wut in Eutingen wächst.
Der schwere Unfall an der Withau-Kreuzung bewegt die Menschen in Eutingen tief. Schon lange gilt der Knotenpunkt, an dem Verkehr aus Horb, Eutingen, Hochdorf und Talheim zusammentreffen, als unfallträchtig. Der Umbau in einen Kreisverkehr war seit Jahren geplant – doch die Umsetzung verzögerte sich immer wieder. Nun ist ein 69-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.