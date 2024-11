Mann mit Rollator umgefahren: Autofahrer kommt in Oberndorf glimpflich davon

Autofahrer kommt in Oberndorf glimpflich davon

1 Beim Ausparken hatte ein 35-Jähriger einen Rollatorfahrer übersehen und stand deswegen vor dem Amtsgericht (Symbolfoto). Foto: Freepik

Das Amtsgericht Oberndorf hat das Verfahren gegen einen 35-jährigen Lageristen eingestellt. Aber ganz ohne Sühne geht es dann doch nicht.









Link kopiert



An einem Morgen im Juli 2023 habe der Angeklagte auf dem Sulgener Edeka-Parkplatz rückwärts ausgeparkt und dabei einen 68-Jährigen mit seinem Rollator übersehen. Er habe den Senior mit dem Auto beührt, so dass dieser stürzte und sich eine Platzwunde am Kopf sowie eine Rippenprellung zuzog. Der Angeklagte leistete sofort Erste Hilfe, auch der Notarzt wurde hinzugerufen.