Mann in Hausach festgenommen: 50-jähriger soll sich am Bahnhof in Hausach entblößt haben

1 Die Kriminalpolizei führt nun weitere Ermittlungen zur Tat am Montagabend. Foto: dpa Am Montagabend soll es am Bahnhof in Hausach zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Ein 50-jähriger habe sich laut Polizei vor einer Frau entblößt.







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Eine Frau saß gegen 18:45 Uhr am Bahnsteig, als ein Mann versucht haben soll, sich auf ihren Schoß zu setzen. Im Anschluss habe er sich vor ihr entblößt. Eine anschließende Fahndung nach einem etwa 50-jährigen Tatverdächtigen, der mit einer weißen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet war, führte noch am Bahnhof zur vorläufigen Festnahme eines Verdächtigen. Die Kriminalpolizei führt nun weitere Ermittlungen.