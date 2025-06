1 Die Polizei sucht in Gutach einen vermissten Mann. Foto: Carsten Rehder/dpa Die Polizei war in Gutach auf der Suche nach einem 76-jährigen Mann.







Der Mann den die Polizei in Gutach unter anderem mit einem Hubschrauber heute suchte, weil er seit dem Morgen verschwunden war, ist wohlbehalten am Nachmittag gegen 14.45 Uhr in Oppenau angetroffen worden. Der Hubschrauber war seit circa 14.10 Uhr im Einsatz, es sollte auch mit Rettungshunden gesucht werden. Die Möglichkeit, dass der Mann am Bahnhof in einen Zug gestiegen ist, war in Betracht gezogen worden.