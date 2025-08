Streit auf Spielplatz in Schramberg eskaliert

1 Auf einem Spielplatz in Schramberg ist es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Verletzten gekommen. (Symbolbild) Foto: Aleph Studio/ Shutterstock Auf einem Spielplatz in Schramberg ist ein Streit zwischen zwei Kindern ausgeartet, weil die Angehörigen der Kinder sich einmischten. Ein 26-Jähriger landete im Krankenhaus.







Am Samstagabend ist es auf einem Spielplatz in der Leibbrandstraße in Schramberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.