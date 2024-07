In „psychischem Ausnahmezustand“

Mann belästigt Frau in Furtwangen

1 Ein Mann hat eine Frau in der Nähe eines Marktes in ein Buswartehäuschen gedrängt. Foto: Markus Reutter

Eine Frau aus Furtwangen wurde vor wenigen Tagen von einem 32-jährigen Mann belästigt, wie die Polizei am Montag bestätigte. Die 53-jährige Frau habe sich lauthals gewehrt. Eine 33-jährige Passantin sei ihr zur Hilfe geeilt.









Der Vorfall ereignete sich am 1. Juli gegen 18.30 Uhr an einem Einkaufsmarkt in der Allmendstraße auf Schönenbacher Gemarkung.