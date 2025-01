Mann aus Schramberg angeklagt: Dieser Prozess kommt nur dem Steuerzahler teuer zu stehen

Guggenmusik in Hardt Dieses Geheimnis lüften Sälle 15 bei ihrer Party

Die Hardter Fasnet ohne Sälle 15? Das ist schon längst unvorstellbar. Wenn sie auf die Pauke hauen, dann bebt die Hütte. Die Stimmungskanonen sind längst in der gesamten Region bekannt – und laden nun zu ihrem 44-jährigen Bestehen am Samstag, 18. Januar, zu ihrer großen Party in die Arthur-Bantle-Halle ein.