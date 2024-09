Er attackierte Polizisten am Bahnhof – so lautet das Urteil

1 Vor der Urteilsverkündung versteckt der Angeklagte sein Gesicht vor den Fotografen unter dem Mantel seiner Verteidigerinnen Jale Deile und Lena Pfaff. Foto: Jürgen Lück

Erst eine Ausraster-Autofahrt in Rottenburg. Dann tickt der Angeklage am Bahnhof Tübingen aus, beißt, tritt und schlägt um sich. Zeigt das Gericht Gnade?









Zweimal ist er übel ausgetickt. Ein 33-jähriger Mann aus Gambia. Im Mai soll er in der Fußgängerzone in Rottenburg fast Passanten über den Haufen gefahren haben. Drei Monate später randalierte er am Hauptbahnhof Tübingen. Und zitierte Koranverse.