Ohne Wissen seines Unternehmens: Was macht der Mitarbeiter eines Bundeswehr-Zulieferers in russischer Botschaft?

Der Beschäftigte eines süddeutschen Rüstungsunternehmens trifft sich mit dem russischen Botschafter – ohne Wissen seines Arbeitgebers. Nicht die einzige Aktivität, die Fragen aufwirft.

Es ist kein offensichtlicher Krieg wie in der Ukraine, der die Bundesrepublik Deutschland derzeit bedroht. Russlands Attacken laufen hierzulande subtiler ab: Cyberangriffe, gezielte Desinformation, Spionageaktivitäten oder Sabotageaktionen – „hybride Kriegsführung“ nennt sich das. Inmitten dieser Bedrohungslage wirken Bilder wie diese verstörend: Der Mitarbeiter eines Rüstungsunternehmens mit Standort in Süddeutschland nimmt Platz am großen Tisch in der russischen Botschaft in Berlin. „Um Kulturaustausch“ sei es bei dem Termin Ende Juli gegangen, behauptet er auf Nachfrage unserer Zeitung. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine lehne er ab.

Rüstungsunternehmen erfährt erst durch unsere Zeitung „von dem Thema“

Doch wie passt das zusammen mit einem weiteren Foto, das von einem russischen Ministerium dankend geteilt wurde und auf dem der langjährige Beschäftigte des Bundeswehr-Zulieferers hinter zwei russischen Flaggen mit dem „Z“-Symbol posiert? Jenes Zeichen, das die Unterstützung für die russische Armee sowie seine Regierung symbolisiert. Wie beim kürzlichen Besuch in der russischen Botschaft ist er auch auf jenem Bild mit den Mitgliedern der sogenannten „Druschba“-Bewegung zu sehen, selbst ernannte Friedensaktivisten, denen immer wieder pro-russische Propaganda vorgeworfen wird – und die mit Russland-Fahrten im Verfassungsschutzbericht 2024 im Bereich Rechtsextremismus Erwähnung finden.

Für den Mitarbeiter des Rüstungsunternehmens war dies eine „Reise zur Völkerverständigung“, er hoffe auf „bald wieder friedliche Zeiten“, schreibt er. Unternehmen aus der Rüstungsbranche sind im Zuge der EU-Sanktionen dazu verpflichtet, keine Geschäfte mit Russland zu machen. Seine Privataktivitäten sieht der Mann aber nicht im Kontrast zu seinem Beruf: „Das hat mit der Firma nichts zu tun“, teilt er mit. Ob er sich daran auch beim Besuch in der russischen Botschaft hält, wenn nachgehakt wird, was innerhalb der deutschen Rüstungsbranche vor sich geht? Das Unternehmen hat laut einem Sprecher erst durch die Anfrage unserer Zeitung „von dem Thema erfahren“.

Unternehmenssprecher: „Wir untersuchen den Vorgang sorgfältig“

Viele Jahre war der Mann als Einkäufer für den Bundeswehr-Zulieferer tätig – in einer besonders sicherheitsrelevanten Branche. Umso erstaunlicher, dass er nicht nur gerne im Austausch mit der russischen Seite steht, sondern auch hierzulande mit Menschen, die von der Abschaffung der Bundesrepublik Deutschland – auch mit Waffengewalt – träumen. Auf einer Reichsbürger-Demonstration in München im vergangenen Jahr ist der Mitarbeiter des Rüstungsunternehmens ebenfalls zu sehen. Er selbst bezeichnet dies als „einmalige Teilnahme, um Eindrücke zu sammeln“. Doch Beobachter stellen verwundert fest, dass er dabei gleich die „Ordner“-Binde um den Arm gebunden bekommt und eine Flagge des „Königreichs Württemberg“ schwenkt.

Die umstrittene „Druschba“-Bewegung zu Gast in der russischen Botschaft in Berlin. Mit dabei auch der Mitarbeiter des Rüstungsunternehmens. Foto: Russische Botschaft

Ob dem Unternehmen seine Aktivitäten bekannt seien – und ob es bereits Konsequenzen gegeben habe? „Keine Ahnung“, schreibt er nur. Das Unternehmen selbst versichert über einen Sprecher: „Wir untersuchen den Vorgang sorgfältig.“

Hatte der Mitarbeiter aus dem Reichsbürger-Umfeld Zugang zu Verschlusssachen?

Der bayerische Verfassungsschutz schreibt, dass es bei Rüstungsunternehmen Arbeitsbereiche gibt, die spezifisch der sogenannten „Geheimschutzbetreuung“ unterliegen: Bei Mitarbeitern solcher Arbeitsbereiche müsse regelmäßig eine gesetzliche Sicherheitsprüfung erfolgen. Zwingend für diese Prüfung sei der regelmäßige Zugang oder der Umgang mit staatlichen Verschlusssachen, informiert das Bundesamt für Verfassungsschutz.

Ob der Arbeitsbereich des Mitarbeiters aus dem Reichsbürger-Umfeld darunter fällt? Dies ist nicht bekannt – und möchte auch der Sprecher des Unternehmens nicht näher kommentieren.

Verfassungsschutz: „Deutschland vorrangiges Ziel russischer Nachrichtendienste“

Dennoch warnt der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Oliver Hildenbrand (Grüne) in seiner Funktion als Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für den Verfassungsschutz vor zu viel Naivität beim Umgang mit russischen Kontakten: „Russische Spionage und Sabotage hat es auf sensible Daten aus Politik, Wirtschaft und Militär abgesehen“, sagt der Grünen-Politiker: „Wer Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen, Technologien oder Infrastrukturen hat, darf selbst kein Sicherheitsrisiko sein. Deshalb sind Sicherheitsüberprüfungen wichtige Schutzmaßnahmen.“

Deutschland ist – so schreibt es der Verfassungsschutz – aufgrund seiner Rolle als Nato-Bündnispartner sowie als EU-Mitglied „seit langem ein vorrangiges Ziel russischer Nachrichtendienste“. Wegen der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine habe sich das Interesse der russischen Seite „an sicherheits- und verteidigungspolitischen Informationen sowie an rüstungsrelevanten Technologien nochmals intensiviert“. Auch Innenpolitiker Hildenbrand macht klar: „Putin führt einen hybriden Krieg gegen Europa.“