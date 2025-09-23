Gewalttat in Horb: Poller-Attacke – Frau weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung

Vier Wochen nach der schlimmen Poller-Attacke an der Bildechinger Steige in Horb bleibt der Gesundheitszustand der 41-Jährigen ernst.
Nach der brutalen Attacke mit einem Metallpoller an der Bildechinger Steige in Horb wird die 41-jährige Frau, die bei der Poller-Attacke in Horb schwer verletzt wurde, weiterhin intensivmedizinisch betreut. Auf Anfrage teilt das Polizeipräsidium Pforzheim mit: „Die Hauptgeschädigte befindet sich noch in intensivmedizinischer Behandlung, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.“ Die Ermittlungen dauern an.