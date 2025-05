Manipulationsskandal: Kommt in die Puschen!

1 Foto: Schwarzwälder Bote Unser Leser Hans-Christian Schunke findet: Beim Manipulationsskandal im Fußballbezirk Nordschwarzwald sollte man sich endlich zusammensetzen.







Link kopiert



Sapperlot, wie schnell ging das denn? In ein paar Wochen gehört die Saison 2024/25 im Bezirk Nordschwarzwald schon wieder der Vergangenheit an. Dabei wurde vor der Saison auf Teufel komm raus diskutiert: Wie kann man einen gut funktionierenden Bezirk wie den Bezirk Böblingen/Calw einfach so auseinanderreißen? So wurde Böblingen den Stuttgartern, die Calwer dem Nördlichen Schwarzwald zugeordnet. Doch allen Unkenrufen zum Trotz wurde der neue Bezirk angenommen. Ein Verdienst der Vereine, die aufeinander zugegangen sind und die das Neue angenommen haben. Und wie! Das wurde zuletzt nach der Partie Grün-Weiß Ottenbronn gegen den SV Baiersbronn deutlich, als die beiden Mannschaften noch lange nach Spielschluss zusammensaßen.