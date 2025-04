Manipulation im Nordschwarzwald: Sportgericht bestätigt Schall-Vorwürfe

1 Das Sportgericht hatte das Urteil bereits am 27. März gefällt. Die Akte hielt der Bezirksvorstand aber unter Verschluss. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Der zurückgetretene Staffelleiter Siegfried Schall lag also richtig: Das Sportgericht des Fußballbezirk Nordschwarzwald hat einen Verein aus dem Kreis Calw wegen Manipulation bestraft. Das Urteil konnte der Bezirk jedoch lange unter Verschluss halten.









„Ich bin wirklich schwer enttäuscht vom Bezirk und immer noch nicht darüber hinweg, dass dieser Betrug erst verfolgt wurde, nachdem er öffentlich wurde. Vor allem frage ich mich, was sie dazu bewegt hat. Wurde der Druck von den Vereinen so groß?“, sagt Siegfried Schall nach Bekanntwerden der Sportgerichtsurteils gegen einen Verein aus dem Kreis Calw, der – nun nachweislich – eine Spielberechtigung gefälscht und so einem Spieler eine falsche Identität gegeben hat.