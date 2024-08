Maniküre: Professionelles Nagelstudio bei Dir zu Hause

Achtest du darauf, dass du immer gepflegte Hände und lackierte Nägel hast? Gehst du regelmäßig ins Nagelstudio, um Dir eine ästhetische, gepflegte Maniküre zu gönnen? Du musst nicht länger Termine bei deiner Lieblingskosmetikerin buchen, in der Schlange warten und Zeit für die Anreise aufwenden. Du kannst dir einen Maniküre-Salon in deinem Zuhause einrichten.

Das ist äußerst praktisch - du kannst dich um deine Nageldekoration kümmern, wenn du etwas Zeit hast, zum Beispiel früh morgens oder abends. Du kannst selbst eine gut aussehende, langanhaltende Maniküre machen, du brauchst nur UV-Nagellacke und ein paar Accessoires.

Am besten fängst du mit einem UV Nagellack Set an

UV-Nagellack-Sets sind so konzipiert, dass du eine komplette Maniküre von Anfang bis Ende selbst machen kannst. Außerdem enthalten sie zusätzliches Zubehör, um deine Nägel noch besser aussehen zu lassen. Das gebrauchsfertige Set hat den Vorteil, dass es alle grundlegenden, notwendigen Produkte enthält.

Was Du darin findest, sind: Nagellackentferner, Base Coat, Farblack, Top Coat zum Abschluss und eine UV-LED-Lampe. Mit diesen Produkten kannst du ganz einfach die Art von UV-Maniküre kreieren, die du magst. Aber das ist noch nicht alles - du brauchst noch weitere Produkte, um das Lackieren deiner Nägel einfacher und den Effekt haltbarer zu machen.

UV-Nagellacke -Sets - was enthalten sie?

Jedes gebrauchsfertige Set sollte einen Nagelreiniger, eine Base, ein Top und eine Lampe sowie einen UV-Nagellack enthalten. Am besten ist es, wenn du die Farben selbst auswählen kannst. Du bist diejenige, die weiß, welche Farben dir gefallen und in denen du dich wohl fühlst. Semilac bietet zum Beispiel ein personalisiertes Nagellack Set an.

Um deine Nägel zu stylen, brauchst du eine Feile und einen Polierer. Diese helfen Dir, die perfekte Form und Länge Deiner Nägel zu erreichen und die Nagelplatte zu mattieren, damit der Lack besser haftet. Entferne die Nagelhaut mit einem Holzstäbchen und entfette deine Nägel mit einem Reinigungsmittel und staubfreien Tupfern. Beachte diese Punkte bei der Auswahl deines UV-Nagellack-Sets.

Eine Maniküre und die richtige Umgebung

Wenn du bereits ein UV-Nagellack Set hast, wähle einen Ort, an dem du sie durchführen kannst. Es ist gut, wenn er ruhig oder sogar abgelegen ist, damit dich niemand ablenkt. Das ist ein Moment für dich und du solltest dich dabei entspannen können.

Sorge dafür, dass du einen bequemen Platz zum Sitzen hast, damit du deinen Körper nicht überanstrengst. Die Behandlung wird eine bis anderthalb Stunden dauern, also solltest du dich in eine bequeme Position begeben, die keine Rückenschmerzen verursacht. Wenn du dich über deine Nägel beugst, wirst du dich im Rücken unwohl fühlen.

Eine UV-Maniküre ist eine Gelegenheit zum Entspannen

Denke trotzdem an Dinge wie eine gute Beleuchtung, damit die Maniküre richtig gemacht wird. Nimm dir Zeit und sei gründlich - überflutete Nagelhaut sieht nicht gut aus. Gleichzeitig solltest du versuchen, dich zu entspannen - du kannst deine Lieblingsmusik oder einen Podcast hören, einen leckeren Tee oder deinen Lieblingswein schlürfen.

Eine Maniküre zu Hause ist eine tolle Idee für einen Frauenabend, denn bei dieser Schönheitsbehandlung kannst du Zeit mit Menschen verbringen, die dir nahe stehen. Bei dieser Gelegenheit kannst du dich wie in einem echten Wellness-Center fühlen. Buche einen Moment nur für dich und entspanne dich nach einem langen Arbeitstag.