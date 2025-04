Mangels Betreiber: Europa-Park-Seniorenheim wird nicht verwirklicht

Nach 375 Einsätzen in der Bundesliga SC Freiburg-Profi Matthias Ginter verewigt sich im Europa-Park

Der Innenverteidiger des SC Freiburg stand am vergangenen Samstag zum 375. Mal in der Bundesliga auf dem Platz und rutschte somit in die Top 100 der Fußballer mit den meisten Bundesligaeinsätzen. Dafür durft er sich nun im Europa-Park verewigen.