1 Hedwig Sutter ist Fahrerin des Bürgerbusses, der zwischen Friesenheim und Oberschopfheim unterwegs ist – allerdings ist Sutter hauptsächlich alleine unterwegs. Foto: Bohnert-Seidel

Nur wenige Oberschopfheimer nutzen das kostenlose Angebot der Gemeinde Friesenheim zur Fahrt mit dem Bürgerbus von Oberschopfheim nach Friesenheim. Deshalb ist „Ende Dezember ist Schicht im Schacht“, informiert Ortsvorsteher Michael Jäckle.











Aus seiner Enttäuschung über die zu geringe Nutzung des Busses machte Oberschopfheims Ortsvorsteher Michael Jäckle in der Ortschaftsratssitzung keinen Hehl. Ende Dezember sollen die Fahrten mit dem Bürgerbus von Oberschopfheim nach Friesenheim eingestellt werden. Am 1. März 2023 wurde der Bürgerbus offiziell in Betrieb genommen, um die Einwohner von Oberschopfheim immer dienstags und freitags kostenlos nach Friesenheim zu bringen. „Arztbesuch oder einkaufen im Kernort ohne Auto? Kein Problem, der kostenlose Bürgerbus bringt sie zwei Mal wöchentlich hin und zurück!“, bewarb die Gemeinde den Bürgerbus auf den Flyern, auf denen die exakten Bushaltestellen aufgelistet sind.