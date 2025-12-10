Mangelnde Geldwäscheprävention: Finanzaufsicht verhängt Bußgeld gegen Landesbank Helaba

Banken sind verpflichtet, Zahlungen auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überprüfen. Bei der hessisch-thüringischen Landesbank sieht die Bafin hier Mängel - und setzt eine Strafe fest.
Frankfurt/Main - Die Finanzaufsicht Bafin verhängt ein Bußgeld von 20.000 Euro gegen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Grund seien Mängel in der Geldwäscheprävention. Das Institut habe Datenverarbeitungssysteme in dem Bereich betrieben, die "nur eingeschränkt angemessen waren", teilte die Bafin mit. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.