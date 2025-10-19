Mangelhafter Amokschutz in Eutingen: Schulleiter beschreibt ein Alptraum-Szenario

Gravierende Mängel sieht der Eutinger Schulleiter beim Amok- und Brandschutz. Falls das Szenario einer Übung jemals ein Ernstfall wird, könnte das schlimme Folgen haben.
Den Amokschutz für die Grundschule in Eutingen würde der Gemeinderat in seinem vorgeschlagenen Sparplan – dem „Konsolidierungskonzept 2025“ am liebsten streichen. 87.700 Euro, so rechnet der Gemeinderat, könnten so im kommenden Jahr gespart werden. Auf dem Spiel steht bei dieser potenziellen Einsparung aber die Sicherheit von Kindern und Schulpersonal. Schulleiter Klaus Kaiser sagt, er habe bezüglich der Einsparüberlegungen des Gemeinderates beim Amokschutz für die Grundschule in seiner Stellungnahme gegenüber dem Gemeinderat deutlich klargestellt, dass er unter den gegebenen baulichen und strukturellen Gegebenheiten die Sicherheit aller Beteiligter nicht übernehmen könne. Kaiser sagt: „Es bestehen aus meiner Sicht gravierende Mängel, die es zu beheben gilt. Daher habe ich den Gemeinderat gebeten, die Kürzungen im Bereich des Amokschutzes erneut zu prüfen.“