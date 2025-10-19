Mangelhafter Amokschutz in Eutingen: Schulleiter beschreibt ein Alptraum-Szenario

Den Amokschutz für die Grundschule in Eutingen würde der Gemeinderat in seinem vorgeschlagenen Sparplan – dem „Konsolidierungskonzept 2025“ am liebsten streichen. 87.700 Euro, so rechnet der Gemeinderat, könnten so im kommenden Jahr gespart werden. Auf dem Spiel steht bei dieser potenziellen Einsparung aber die Sicherheit von Kindern und Schulpersonal. Schulleiter Klaus Kaiser sagt, er habe bezüglich der Einsparüberlegungen des Gemeinderates beim Amokschutz für die Grundschule in seiner Stellungnahme gegenüber dem Gemeinderat deutlich klargestellt, dass er unter den gegebenen baulichen und strukturellen Gegebenheiten die Sicherheit aller Beteiligter nicht übernehmen könne. Kaiser sagt: „Es bestehen aus meiner Sicht gravierende Mängel, die es zu beheben gilt. Daher habe ich den Gemeinderat gebeten, die Kürzungen im Bereich des Amokschutzes erneut zu prüfen.“

So steht es um die Sicherheit Kaiser beschreibt den Zustand der Sicherheitstechnik an der Grundschule: „Der Schulträger (die Gemeinde Eutingen, d. Red.) hat eine Rauchmeldeanlage mit Brandschutzabschnitten an beiden Standorten eingerichtet. In Weitingen in allen Gebäudeteilen, in Eutingen im A-Bau und im B-Bau. Die Turnhalle mit dem Lehrschwimmbecken sowie der C-Bau sind davon ausgenommen. Ein gleichzeitiges manuelles Auslösen aller Melder ist nicht möglich.

Der Schulträger hat an der Hauptstelle eine Klingel installiert. So können wir das Hauptgebäude nach außen abschließen. Um das mit den gegebenen Strukturen so umsetzen zu können, sind wir darauf angewiesen, dass jemand die Tür von Hand öffnet, da eine elektronische Öffnung nach Aussage des Trägers nicht ohne größere Investitionen möglich gewesen wäre. Das bedeutet im Alltag, dass entweder jemand aus der Betreuung aus dem OG (Obergeschoss, d. Red.) im B-Bau zur Eingangstür kommt oder jemand aus dem Schulbetrieb, in der Regel unsere Schulsekretärin Frau Joos, aus dem OG im A-Bau kommt. Das bedeutet einen zählbaren erheblichen zeitlichen Mehraufwand für diese Personen.“

Ausstattung ist unterschiedlich

Die Außenstelle Weitingen und die Turnhalle in Eutingen mit dem Lehrschwimmbecken seien aktuell nicht mit diesen Möglichkeiten ausgestattet. In Weitingen sei nach Aussage des Trägers eine Lösung mit Klingel und abschließbarer Haupttür ohne Beeinträchtigung des Fluchtweges angedacht. Für die Außentoiletten in Weitingen wurde laut Kaiser ein Tor angebracht, das den Bereich und damit den Toilettengang für die Schüler der Außenstelle Weitingen sicherer machen soll. „Diese bauliche Maßnahme ist nach meiner Kenntnis noch nicht abgeschlossen“, sagt Kaiser.

An keinem Standort bestehe aktuell die Möglichkeit, eine elektronische Durchsage durchzugeben. Auch bestehe an keinem Standort die Möglichkeit, einen zweiten unterscheidbaren Alarmsignalton auszulösen. „Ich wäre auf das Megafon angewiesen“, sagt der Schulleiter. Die Verwaltungsvorschrift für Krisenereignisse an Schulen schreibt hingegen vor: „Die Alarmsignale – zum Verbleib in den Räumen und zum Verbarrikadieren einerseits und – zum Verlassen des Gebäudes andererseits, müssen sich deutlich wahrnehmbar voneinander und von den Sirenensignalen zur Warnung der Bevölkerung unterscheiden.“

Früher habe es außerdem eine elektroakustische Lautsprecheranlage (ELA-Anlage) an den Schulstandorten gegeben. Diese sei aktuell nicht funktionstüchtig.

Unsere Empfehlung für Sie Sparkurs in Eutingen Mieterhöhung um 200 Prozent trifft Musikkapelle hart Der vom Gemeinderat in Eutingen vorgeschlagene Sparplan bittet auch Vereine ordentlich zur Kasse. Ein Beispiel ist die Musikkapelle.

Ein Alptraum-Szenario

Kaiser sagt: „In Eutingen ist es mir nicht möglich, alle Gebäudeteile gleichzeitig und vollumfänglich für das Verlassen des Gebäudes zu alarmieren.“ Er verknüpft die Problematik mit einem alptraumhaften Szenario, das im Ernstfall zur Katastrophe werden könnte: „Dies zeigte sich auch bei unserer letzten Brandschutzübung mit der örtlichen freiwilligen Feuerwehr. An dem Tag hatte die Bücherei unter der Leitung von Sabine Theurer Besuch aus den Kindergärten. Im Ernstfall hätte ich die Gemeindebücherei mit der großen Zahl an Kindergartenkindern nicht aus der Ferne informieren können. Man wäre darauf angewiesen, dass jemand zu der Bücherei hinläuft, um zu informieren. Je nach Krisenereignis, wäre das unter Umständen nicht möglich.“

Bürgermeister nimmt Stellung

Amokschutz

Was Bürgermeister Markus Tideman zum Amokschutz an der Grundschule sagt: „Sowohl am Schulstandort Weitingen als auch am Schulstandort Eutingen bestehen im Hinblick auf die Sicherheit Nachholbedarfe, da dies zu vergangenen Zeiten mit besserer Finanzausstattung vernachlässigt worden ist. Mit den nun sehr begrenzten finanziellen Mitteln versucht die Gemeindeverwaltung, so gut es geht, die Sicherheit an beiden Schulstandorten zu verbessern.“ So habe man an beiden Schulstandorten vernetzte Rauchmelder installiert, die eine akustische Alarmierung im Brandfall im gesamten Gebäude ermöglicht. In Eutingen habe man im Hinblick auf den Amokschutz bereits eine Klingel mit Kamera installiert und sei derzeit in der Beschaffung einer solchen für den Standort Weitingen. Zudem habe man in Weitingen einen Zaun errichtet, durch den unbefugten Personen der Zutritt zum Sanitärbereich verwehrt wird, und man werde an der Außentür noch einen Türknauf mit Panikschloss anbringen. Derzeit sei die Weitinger Außentür nur mit einem herkömmlichen Schloss abschließbar. Auf diese Weise sei sichergestellt, dass keine unbefugten Personen Zugang zu den Gebäuden erhalten. Tideman sagt: „Jedoch teile ich die Sorge des Schulrektors, wonach die Alarmierung für ein Amokereignis aktuell nicht möglich ist. Daher versuchen wir, die elektroakustische Anlage in Eutingen wieder instand gesetzt zu bekommen. Wichtig wäre jedoch wie von der Gemeindeverwaltung ursprünglich für den Haushalt 2025 vorgesehen und dann vom Gemeinderat auf 2026 verschoben, eine vollwertige Amokalarmanlage einrichten zu dürfen.“