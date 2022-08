"Ganz Süddeutschland" fragt in Oberndorf nach Munition

1 Ohne Munition ist eine Schusswaffe kaum zu gebrauchen. Erstere scheint derzeit – wie so vieles – auch zunehmend teurer und rarer zu werden. Foto: David Young/dpa

Der Oberndorfer Händler Matthias Eger erklärt, welche Probleme beim aktuellen Munitionsmangel zusammenkommen und wo es gerade knapp wird.















Kreis Rottweil - Was den Mangel an Munition angehe, habe es schon früher Probleme gegeben, meint Matthias Eger. Gemeinsam mit seiner Frau Annette betreibt er den Laden Eger Firearms in Oberndorf. "Schon Anfang letzten Jahres war abzusehen, dass die Rohstoffe langsam knapp werden – besonders Kupfer und Messing", sagt er. Allerdings sei aus seiner Sicht die wachsende Rohstoffknappheit nur eines von drei Problemen, die derzeit zusammenkommen.