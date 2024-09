Manga in Sulz: Die Kunst japanischer Comics

1 Svenja Schneider freut sich, wenn sie am Samstag, 21. September, Interessierte in der „Buchlese“ beraten kann. Foto: Schneider

Mit dem „Manga Day“ am Samstag, 21. September, will die „Buchlese“ einen Einblick in die Vielfalt japanischer Bücher geben. Eine Expertin auf dem Gebiet ist Svenja Schneider, die schon zahlreiche der Reihen selbst gelesen hat. Sie will mit ihrem Wissen das Genre auch in Sulz etablieren.









In der „Buchlese“ wird der morgige Samstag, 21. September, ein ganz besonderer Tag sein. Denn da ist – wie in zahlreichen anderen Buchläden und Bibliotheken in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, der große „Manga Day“.