Mandolinenorchster Hardt spielt: Von Klassik bis Pop ist alles dabei

1 Das Mandolinenorchester Hardt spielt in Königsfeld. Foto: Verein Am Donnerstag, 2. Juli, ab 19.30 Uhr gibt das Mandolinen-Orchester Hardt im Haus des Gastes in Königsfeld sein Kurkonzert.







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Am Donnerstag, 2. Juli, ab 19.30 Uhr gibt das Mandolinen-Orchester Hardt im Haus des Gastes in Königsfeld sein Kurkonzert. Diesmal steht das Konzert wieder unter der Leitung von Frank Scheuerle, einem arrivierten Zupfmusik-Profi. Das Mandolinen-Orchester Hardt (MOH) ist das aktuell größte Zupforchester der Region und besteht seit mehr als 90 Jahren. Diesmal besteht das abwechslungsreiche Programm des MOH aus einem bunten Strauß von Melodien aus Klassik im weiteren Sinne, Folklore und Pop. Im klassischen Block finden sich die Werke Konzert in G-Dur von Johann Adolf Hasse und zwei Sätze der Sonate Nr.1. op.2 von Gabriele Leone. Von Folklore inspirierte Stücke reflektieren englische Weisen, katalanische Klänge und japanische, zeitgenössische Musik. Den Abschluss bilden verschiedene Hits und Evergreens. Der Eintritt kostet drei Euro, Gästekarteninhaber sind frei. Einlass ist ab 19 Uhr.