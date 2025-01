Vorsitzender Jochen Broghammer ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren.

Ein Highlight war das Frühjahrskonzert im April, welches erstmalig als Matinee veranstaltet wurde und von Jochen Broghammer als eines der besten Konzerte in längerer Zeit bezeichnet wurde. Grund hierfür war auch das anspruchsvolle Programm, durch welches Dirigent Frank Scheuerle gekonnt leitete.

Weitere musikalische Auftritte waren die Gestaltung einer Musikalischen Stunde im Altersheim in Rottweil, ein Kurkonzert im Haus des Gastes in Königsfeld und eine Gottesdienstgestaltung in Heiligenbronn. Auch die Theaterabende gegen Ende des Jahres waren ein voller Erfolg, wie der Blick auf die hohe Zuschauerzahl an beiden Abenden verriet.

Leichtes Plus in der Kasse

Schriftführerin Isabel Haberstroh blickte auf viele weitere Veranstaltungen kameradschaftlicher Art zurück.

Auch Kassierer Rainer Bernhardt schloss das abgelaufene Jahr mit einem positiven Fazit, da erneut ein leichtes Plus in der Kasse erzielt werden konnten.

Dirigent Frank Scheuerle blickte ebenfalls zufrieden auf die musikalischen Veranstaltungen im Jahr 2024 zurück und stimmte das Orchester auf die anstehenden Veranstaltungen ein. Einziger Wermutstropfen seien die zunehmenden Schwierigkeiten deutscher Zupforchester, Nachwuchs zu finden, mit welchen sich auch das Mandolinenorchester Hardt konfrontiert sieht.

Die Wahlen unter der Leitung von Rainer Broghammer gestalteten sich problemlos, auch wenn es einige Veränderungen im Ausschuss gab.

Konzert am 10. April

Karin Nick gab nach sechs Jahren ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende ab. Durch die Bereitschaft von Lena Zimmermann fand sich aber schnell eine Nachfolgerin. Karin Nick wird dem Ausschuss aber als Mitglied erhalten bleiben, dieses Amt übernahm sie von Luitgard Auber. Diese wiederum wird den Ausschuss als Beisitzerin verstärken. In ihren Ämtern bestätigt wurden Isabel Haberstroh (Schriftführerin), Melanie Ganter (zweite Kassiererin), Wilfried Bernhardt (Notenwart) sowie Martin Haberstroh (Ausschuss aktiv).

Nächster Termin des Mandolinenorchesters ist das Frühjahrskonzert am Samstag, 10. April, ab 19 Uhr, welches als Kirchenkonzert gestaltet wird. Zudem ist wieder ein Kurkonzert in Königsfeld in Planung. Die Theaterabende finden am 22. und 29. November statt.