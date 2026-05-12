Mandolinenorchester Hardt: Außerordentliches Engagement gewürdigt

Der Bürgermeister brachte seine besondere Freude zum Ausdruck, eine Ehrung vornehmen zu dürfen, wie sie nur selten vorkommt. Voraussetzungen für eine solche Ehrennadel ist, dass die Empfänger sich mindestens 15 Jahre durch ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen oder Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Jochen Broghammer habe solch ein außergewöhnliches persönliches Engagement gezeigt.

Seit 1985 als Spieler aktiv Seit 1985 ist Jochen Broghammer aktiver Spieler im Mandolinenorchester Hardt (MOH). Bereits früher übernahm er Verantwortung als Jugendvertreter, Ausschussmitglied, als stellvertretender Vorsitzender und seit 2006 als Vorsitzender des MOH. Seit vielen Jahren engagiert sich Broghammer, wie der Bürgermeister ausführte, für das kulturelle Leben und die Gemeinschaft vor Ort: durch das jährliche Mandolinenkonzert, das Kurkonzert in Königsfeld sowie die alljährliche Theateraufführung.

Seit 1988 wirkt der Vorsitzende als Laienschauspieler mit und begeistert das Publikum mit seinem Einsatz und seiner Verbundenheit zum Verein. Bereits mehrfach wurde er für seine langjährigen Verdienste geehrt, zuletzt 2025 für 40 Jahre Mitgliedschaft.

Humorvoll sprach der Bürgermeister den Geehrten als Kollegen an, hatte er doch im Theaterstück „Der doppelte Bürgermeister“ die Hauptrolle übernommen.

Unsere Empfehlung für Sie Konzert in Hardt Barock- bis Popmusik erklingt Ein gelungenes Frühjahrskonzert mit Saitenklang und Chorgesang vom Feinsten präsentierte in der Arthur-Bantle-Halle Hardt das Mandolinenorchester Hardt.

Dankesworte des Vereins

Für den Verein sprach Lena Zimmermann die ehrenden Worte. Als Bassspieler gebe er musikalisch den Takt an, doch ohne Jochen gehe gar nichts. Mit seiner ruhigen und besonnenen Art helfe er, bei allen Problemen zu Lösungen zu kommen, die für alle annehmbar seien. Sie gab der Hoffnung Ausdruck, dass der Geehrte sein Amt noch viele Jahre weiterführen könne. Jochen Broghammer zeigte sich völlig überwältigt und bedankte sich mit Tränen in den Augen.