Mandolinenorchester Hardt: Außerordentliches Engagement gewürdigt

Jochen Broghammer erhielt die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen.
Der Bürgermeister brachte seine besondere Freude zum Ausdruck, eine Ehrung vornehmen zu dürfen, wie sie nur selten vorkommt. Voraussetzungen für eine solche Ehrennadel ist, dass die Empfänger sich mindestens 15 Jahre durch ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen oder Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Jochen Broghammer habe solch ein außergewöhnliches persönliches Engagement gezeigt.