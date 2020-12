Mandantengelder veruntreut Freudenstädter Rechtsanwalt muss ins Gefängnis

Beim zweiten Komplex handelte es sich um eine Erbangelegenheit eines in Thailand lebenden Mandanten. Der angeklagte Rechtsanwalt habe in diesem Fall 300.000 Euro erhalten, die er ohne Verzögerung hätte weiterleiten müssen. Doch stattdessen habe der Angeklagte dies immer wieder hinausgezögert und dann lediglich in Raten bezahlt. In Wahrheit habe der Angeklagte das Geld eingesetzt, um eigene Rechnungen zu begleichen. Um den Großteil des Geldes an den Mandanten zurückzuzahlen, habe der Angeklagte Schulden aufnehmen müssen. Die Forderung der Staatsanwaltschaft: Drei Jahre Haft und fünf Jahre Berufsverbot.

Anwalt sprach kein einziges Mal mit seinem Verteidiger

In seinem Schlussplädoyer räumte der Pflichtverteidiger des Anwalts ein, nichts, aber auch gar nichts Entlastendes für seinen Mandanten ins Feld führen zu können. Auch berichtete er, dass der Angeklagte nicht ein einziges Mal mit ihm gesprochen habe. Er habe keine Informationen, was er zur Entlastung vortragen solle.

Richter Graf-Frank schloss sich in seinem Urteil im Wesentlichen den Ausführungen des Staatsanwaltes an, blieb im Strafmaß knapp unter dessen Forderungen. Er sagte, es sei "von einer negativen Prognose auszugehen". Zwar habe der über 60-Jährige erklärt, er wolle als Anwalt in Rente gehen, "doch faktisch sieht das anders aus". Seine finanzielle Situation habe sich nicht verändert, es sei zu befürchten, dass er Fremdgelder, die seinen Mandanten zustehen, weiterhin zur Tilgung eigener Verbindlichkeiten missbrauchen könnte – daher auch das vierjährige Berufsverbot.