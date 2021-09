1 Zur Eröffnung ist im Arbeitsbereich des Reparaturcafés reger Betrieb. Die Werkbox-Mitglieder Sebastian Schlude (von links mit Geschenk), Jeremiah Jeyakumar und Gabriele May sind begeistert. Foto: Bombardi

Der weiße Fleck auf der Landkarte des Kreises ist geschlossen, der Lückenschluss ist vollzogen. In Schwenningen gibt es in der Villinger Straße 35/1 in den Räumen der Werkbox VS seit Samstag ebenfalls ein Reparaturcafé.















VS-Schwenningen - Dieses ergänzt sich hervorragend mit den bereits bestehenden kreisweiten Erfolgseinrichtungen in Villingen, St. Georgen und Donaueschingen. Das sah auch Martin Fetscher vom Amt für Abfallwirtschaft im Landkreis so, der von einem weiteren Beitrag für die Nachhaltigkeit sprach.

Es erstaunt deshalb nicht, dass sich die Werkbox-VS für ihr Engagement zur Einrichtung eines Reparaturcafés über eine Förderung durch das Landesministerium für Umwelt, Energie und Klima und das Abfallwirtschaftsamt freuen kann.

Sebastian Schlude, Vorstandsmitglied der Werkbox-VS, berichtet davon, dass es bereits immer ein Wunsch der offenen Werkstatt war, ein Reparaturcafé einmal monatlich in die Räumlichkeiten der Werkbox zu integrieren. Gespräche führten die Verantwortlichen noch vor der Pandemie mit den Verantwortlichen des benachbarten Villinger Reparaturcafés.

"Der Gedanke der Nachhaltigkeit fasziniert uns. Wann immer es möglich ist, setzen wir alles daran, defekte Geräte und Gegenstände wieder in Stand zu setzen", verweist Schlude dabei auf eine hohe Fachkenntnis der Mitglieder. Ziel sei es, die vorbeigebrachten Geräte noch am selben Tag wieder instand zu setzen. Falls ein Ersatzteil fehlt, seien die Helfer bei der Suche via Internet behilflich. Sobald das Ersatzteil eingetroffen ist, erfolge die Reparatur während des nächsten Termins des Reparaturcafés.

Ältere Geräte sind idealer

Zur Eröffnung brachten die Gäste vor allem mechanische und elektronische Kleingeräte in der Hoffnung mit, sie betriebsbereit wieder mitnehmen zu können. "Bei den älteren Geräten geht das vielfach gut. Bei den Geräten neueren Datums sind die Einzelteile manchmal so miteinander verbunden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist", sagt Sebastian Schlude.

Er lädt in diesem Zusammenhang weitere Interessierte ein, die Spaß daran haben defekte Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Auch Quereinsteiger heißt er willkommen. "Wir reparieren, Kleingeräte, Spielzeug, Möbel und sogar Fahrräder", lädt er Besucher ein, mit ihren reparaturbedürftigen Gegenständen vorbeizukommen.

Nicht alles wird repariert

"Erfahrungen aus der offenen Werkstatt und anderen Einrichtungen zeigen, dass auf diese Weise schon mancher Euro gespart werden konnte", ergänzt Schlude. Doch es gibt auch Dinge, von denen die versierten Mitarbeiter aus unterschiedlichen Gründen bewusst die Hände lassen. Dazu zählen Laptops, Handy und Co., Geräte die eine Strahlung verursachen, wie die Mikrowelle, Hygieneartikel wie Rasierer, und vor allem alle Geräte, die noch eine gültige Garantie besitzen.

Das Reparaturcafé in der Werkbox-VS in Schwenningen ist unterteilt in einen Annahmebereich, einen Arbeitsbereich, einen Aufenthaltsraum, in dem es Kaffee und Kuchen gibt, und einen kleinen Außenbereich für Fahrradreparaturen.