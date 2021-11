1 Die Enttäuschung steht Travis Turnbull ins Gesicht geschrieben. In Köln war der Wild-Wings-Kapitän nicht nur von der Rolle, sondern saß in der entscheidenden Schlussphase auch noch unnötig – mit Folgen – auf der Strafbank. Foto: Eibner

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Ein Sieg in Köln hätte den Wild Wings so gut getan, doch das DEL-Schlusslicht verschenkte beim 3:4 nach Penaltyschießen zwei Punkte. Manager Christof Kreutzer macht eine klare Ansage: "Wir brauchen in unserer Situation einfach Siege."















Link kopiert

Diese letzten achten Minuten in der regulären Spielzeit in Köln beschrieben treffend die Misere der Wild Wings. Bei einer hart erkämpften 3:1-Führung stellten sich ausgerechnet mit John Ramage und Travis Turnbull zwei erfahrene Spieler naiv an. Sie kassierten jeweils Strafen, die von den Haien noch zum 3:3 genutzt wurden.