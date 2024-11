Mammutbaum in Bad Herrenalb: Stiller Gigant wächst vor der Haustür

Mammutbaum in Bad Herrenalb

1 Helmut und Gabi Grußmayer stehen vorm Mammutbaum im Bad Herrenalber Kurpark. Foto: Sabine Zoller

Im Bad Herrenalber Kurpark steht ein Mammutbaum – mancher kennt die Art von Reisen nach Nordamerika.









Wer an einem Herbsttag durch den Kurpark von Bad Herrenalb spaziert, entdeckt zwischen buntem Laub und goldenem Licht nicht nur die Ruhe der Natur, sondern auch manches, das bei einem schnellen Schritt oft übersehen wird. So erging es auch dem Ehepaar Helmut und Gabi Grußmayer, das nach einer Reise durch Kanadas Wälder vor dem majestätischen Mammutbaum im Kurpark Halt machte – einem stillen Riesen, dessen Wurzeln bis in die Kreidezeit reichen.