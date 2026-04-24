Mammobil zum Brustkrebs-Screening: Mal schnell um die Ecke zur Vorsorge in Weil am Rhein

Das Mammographie-Screening ist eine Möglichkeit der Brustkrebsvorsorge für Frauen ab 50 Jahren. Unsere Autorin hat sich untersuchen lassen – ein Erfahrungsbericht.

Sehr geehrte Frau G., in Deutschland haben Frauen im Alter zwischen 50 und 75 Jahren die Möglichkeit, alle zwei Jahre am Mammographie-Screening-Programm zur Früherkennung von Brustkrebs teilzunehmen...“ Nun ist es also so weit: Das erste Mammographie-Einladungsschreiben flattert in meinen Briefkasten. Ein wenig beklommen lege ich es erstmal zur Seite. Später nehme ich es wieder zur Hand, lese es durch, wie auch das beiliegende Faltblatt mit dem Untertitel „Entscheidungshilfe“. Es ist schon informativ und hilfreich, aber ich fühle mich dennoch unsicher.

Schließlich wende ich mich an meine Freundin: „Hast du eigentlich auch schon…?“ Sie: „Ja“, und sie sei dankbar, dass es sowas gibt. In ihrem Bekanntenkreis seien leider bereits ein paar Frauen mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert worden.

Letztlich gebe ich mir einen Ruck. Irgendwie motiviert mich auch das freundliche Einladungsschreiben. Um 9 Uhr soll ich da sein. Prima, keine drei Minuten von meiner Wohnung entfernt, fahre ich mit dem Fahrrad zum Rathausplatz. An der Tür hängt ein Zettel: „Liebe Patientinnen, bitte haben Sie Verständnis, wenn wir nicht ganz pünktlich sein sollten; wir kommen aus Freiburg hierher und die Witterung… und der Verkehr…“ Da stehe ich nun.

Ein eisiger Wind fährt um die Häuserecken, ich drücke mich fröstelnd in den Windschatten des Mobils. Bald kommen weitere Frauen an, fragen mich: „Ist es noch geschlossen?“ Ich bejahe und freue mich plötzlich darüber, dass ich die Erste war. Ein älterer Herr wackelt mit seinem Rollator auf uns zu: „Darf ich mal fragen, was da drin eigentlich gemacht wird?“

Eine der Damen antwortet. Er lächelt und schäkert: „Ach, wissen Sie, ich bin erst 100 Jahre alt, aber meine Brust ist noch ganz in Ordnung!“ Dann geht er seines Weges und freut sich des Lebens. Ich lächle ihm nach, der war herzig, irgendwie.

Kostenloses Angebot

Bis vor einem Jahr gehörte ich auch zu denjenigen, die sich fragten, was „da drin“ passiert. Und nun werde ich es erfahren. Denn die beiden Mitarbeiterinnen nahen, die uns gleich „screenen“ werden. Türe auf, ein kleines Wartezimmer eröffnet sich uns, Rollläden werden hochgezogen – es ist wie in einer mobilen Arztpraxis. Ein Fragebogen ist auszufüllen und die Versicherungskarte muss gezeigt werden.

Super, dass das ein kostenloses Angebot ist, man muss nur krankenversichert sein. Eine Dame, die auch ein Schreiben erhalten hat, schaut herein: „Mein Termin ist heute nachmittag, aber da ich doch gerade da bin, könnte ich nicht jetzt schon…?“ Eine Mitarbeiterin schaut sie an: „Leider nein.“ Sie würden die Termine immer überbuchen, weil sie schon wissen, dass nicht jede das Angebot wahrnimmt.

Und so können je nachdem, wie viele Frauen sich zu kommen entscheiden, Wartezeiten entstehen. 80 bis 90 Frauen nähmen diese Vorsorgemöglichkeit wahr, pro Tag. „Wow“, denke ich beeindruckt, rechne dann aber runter. Angenommen, das Mammobil ist täglich von 9 bis 17 Uhr in Betrieb, dann wären das in acht Stunden nur zehn Frauen pro Stunde – doch gar nicht so viel.

Eine Mammografie kann zur Früherkennung von Brustkrebs beitragen (Symbolbild). Foto: Hannibal Hanschke/dpa

Warum eigentlich? Gleichzeitig denke ich: Gibt es sowas eigentlich auch für Männer, ein „Prostamobil“ zum Beispiel, das könnte man doch gleich daneben stellen? Davon habe ich allerdings noch nie gehört. Ob das die Herren wohl annehmen würden?

Hat nicht wehgetan

Ich werde aufgerufen und aus meinen Gedanken gerissen. In einer kleinen Kabine oben freimachen, dann in den „Röntgenraum“. Hier wird es akrobatisch: Brust auf eine Glasplatte gelegt, und nun: Hüfte vor! Arm nach links! Kopf nach rechts! Bauch einziehen! Luft anhalten! So in etwa. Ich wusste gar nicht, zu welchen Verrenkungen ich imstande bin, und fühle mich kurzzeitig wie eine griechische Marmorstatue.

Dann ein kleiner Druck, fertig. Andere Seite, gleiches Spiel. Hat nicht wehgetan. In etwa zehn Tagen bekomme ich Bescheid, heißt es. Und wenn etwas auffällig wäre, müsste ich zur Abklärung noch mal zum Frauenarzt – und selbst dann kann das noch nichts heißen. Aber erstmal kann ich gehen und meine „Behandlung“ dauerte keine Viertelstunde.

Nun bin ich erleichtert und freue mich darüber, dass ich das Angebot wahrgenommen habe. Die beiden Mitarbeiterinnen waren freundlich und hilfsbereit; routiniert und professionell ging es zu. Fazit: Das wird ein fester Bestandteil in meinem Kalender.

www.mammascreen-bw.de