Mammobil zum Brustkrebs-Screening: Mal schnell um die Ecke zur Vorsorge in Weil am Rhein

Das Mammographie-Screening ist eine Möglichkeit der Brustkrebsvorsorge für Frauen ab 50 Jahren. Unsere Autorin hat sich untersuchen lassen – ein Erfahrungsbericht.
Sehr geehrte Frau G., in Deutschland haben Frauen im Alter zwischen 50 und 75 Jahren die Möglichkeit, alle zwei Jahre am Mammographie-Screening-Programm zur Früherkennung von Brustkrebs teilzunehmen...“ Nun ist es also so weit: Das erste Mammographie-Einladungsschreiben flattert in meinen Briefkasten. Ein wenig beklommen lege ich es erstmal zur Seite. Später nehme ich es wieder zur Hand, lese es durch, wie auch das beiliegende Faltblatt mit dem Untertitel „Entscheidungshilfe“. Es ist schon informativ und hilfreich, aber ich fühle mich dennoch unsicher.