Carolin Wahl schließt Deli in Bisingen – und startet bald in Balingen durch

1 Zum Ende des Jahres zieht Carolin Wahl aus ihrem ersten eigenen Geschäft in Bisingen aus. Foto: Meene

Carolin Wahl schließt ihr Deli „Caros“ an der Hauptstraße in Bisingen. Weiter geht es mit dem Catering „Eden“ – und schon bald mit einem eigenen Laden in der Balinger Innenstadt.









Zwei Jahre ist es her, seitdem Carolin Wahl ihr Deli „Caros“ in Bisingen eröffnet hat. Ihren festen Bürojob ließ die Bisingerin von einem Tag auf den anderen hinter sich und machte den Schritt in die Selbstständigkeit. Zum Ende des Jahres schließt Wahl ihr kleines Geschäft an der Bisinger Hauptstraße und wagt den Sprung in ein noch größeres Abenteuer. Im Sommer 2024 will sie gemeinsam mit einer Freundin einen Laden in der Balinger Innenstadt eröffnen.