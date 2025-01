Malteser übernehmen: Ambulante Hospizarbeit in Nagold geht weiter

„Die Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand (IGSL-Hospiz e.V.) und der Malteser Hilfsdienst freuen sich, dass die langjährige, wertvolle und engagierte Arbeit der IGSL-Regionalgruppe, der ambulanten Hospizgruppe Nagold, nun unter dem Dach der Malteser fortgeführt werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung der Malteser.

Seit dem 1. Januar 2025 haben die Malteser der Diözese Rottenburg-Stuttgart die Arbeit vor Ort übernommen.

Bundesweit verantworten die Malteser nach eigener Angabe rund 110 ambulante Erwachsenenhospizdienste, ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste sowie stationäre Hospize. Zusammen mit den ambulanten Hospizdiensten in Rottweil, in Wertheim und dem kürzlich gestarteten Hospizdienst in Osterburken ist der Hospizdienst in Nagold nun der vierte ambulante Erwachsenen-Hospizdienst der Malteser in Baden-Württemberg.

Engagierte Arbeit der Hospizgruppe wird fortgeführt

Nachdem die IGSL-Regionalgruppe Nagold ihre Auflösung zum 31. Dezember 2024 formal beschlossen hat, führten erfolgreiche Gespräche zwischen den Maltesern und der IGSL dazu, dass die Arbeit jetzt von den Maltesern weitergeführt werden kann. Einige der ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter der Regionalgruppe des IGSL-Hospiz setzen ihre Begleitungen unter dem Dach der Malteser fort. Neue Ehrenamtliche können sich bei Daniela Weiss, Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Rottweil, melden.

Der ambulante Erwachsenenhospizdienst der Malteser Nagold unterstützt schwer und unheilbar kranke Menschen, deren Familien und Angehörige in Nagold und den umliegenden Ortschaften.

Es ergänzt fortan das bereits vor Ort vorhandene Angebot der Malteser. Denn seit 2015 begleitet der ambulante Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst der Malteser im gesamten Landkreis Calw Familien, die von Sterben, Tod und Trauer betroffen sind. Annika Frech, die Koordinatorin des Dienstes, betont die Wichtigkeit der engen Kooperation mit Erwachsenenhospizdiensten. Der Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst begleitet nicht nur Kinder und Jugendliche, wenn sie selbst lebensverkürzt erkrankt sind, sondern auch wenn sie von einer solchen Erkrankung bei einem Elternteil oder einer anderen engen Bezugsperson betroffen sind. So sind sie und die Erwachsenenhospizdienste häufig in denselben Familien aktiv. Auch die enge Kooperation mit dem stationären Hospiz, in dem das Büro des ambulanten Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst untergebracht ist, sei sehr gut.

„Wir sind sehr froh“

Die Vorsitzende der IGSL-Hospiz, Christel Grimm, weiß den Dienst bei den Maltesern in kompetenten Händen: „Wir sind sehr froh, dass mit der Weiterführung dieser wichtigen Aufgabe durch die Malteser das Angebot einer ambulanten Sterbebegleitung für Erwachsene in Nagold auch zukünftig gewährleistet ist und auch ausgebaut wird“, betont Grimm. „Unsere positiven Erfahrungen mit der Übernahme der Aufgaben der ehemaligen IGSL-Regionalgruppe Rottweil vor einigen Jahren zeigen, dass es den Maltesern ein besonderes Anliegen ist, Menschen an ihrem Lebensende und ihre Angehörigen in ihrer Not zu begleiten und in ihrem Alltag zu entlasten und das unabhängig von ihrer Religion, Herkunft oder politischen Überzeugung.“

Dietmar Osenberg, Schatzmeister der IGSL-Hospiz, ergänzt: „Die hospizliche Versorgung in Nagold ist uns sehr wichtig und so haben wir gerne den überwiegenden Teil der noch vorhandenen Spendeneinnahmen aus der Region dem Malteser Hilfsdienst zum Aufbau der erforderlichen Infrastruktur für die Erwachsenenhospizarbeit in Nagold zur Verfügung gestellt. Damit haben wir - auch dem Wunsch unserer Regionalgruppe entsprechend - unserem Grundsatz Rechnung getragen, aus der Region erhaltene Spenden in der Region zu verwenden.“

„Hervorragende Arbeit geleistet“

„Die Ambulante Hospizgruppe Nagold und deren engagierte bisherige Vorsitzende und Koordinatorin Monika Wehrstein haben in den mehr als 30 zurückliegenden Jahren hervorragende Arbeit geleistet und zahlreichen Menschen beigestanden“, hebt Karl Eugen Graf von Neipperg, Diözesanleiter der Malteser in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, hervor. „Daher freuen wir uns außerordentlich, dass ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und -begleiter diesen wichtigen Dienst für Menschen in schwersten Lebenslagen unter den Maltesern fortsetzen.“

Bis zur Stellenbesetzung ist der ambulante Hospizdienst der Malteser Nagold über Daniela Weiss, Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Rottweil erreichbar, Telefon: 0741 280059-61, Mobil: 0151 11666269, Email: daniela.weiss@malteser.org.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Landkreis Calw unter der Leitung von Annika Frech ist weiterhin wie folgt erreichbar: Telefon: 07452/8858770; Mobil: 0170 5555465; Email: annika.frech@malteser.org.

Information über die Hospizdienste

Ambulante Malteser Hospizdienste:

In Baden-Württemberg bieten die Malteser an vier Standorten – in Nagold, Rottweil, Osterburken und Wertheim - ambulante Hospiz- und Palliativdienste für Erwachsene an. Hier engagieren sich aktuell insgesamt 92 ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter.

Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand (IGSL-Hospiz e.V.):

Die Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand e.V. IGSL-Hospiz ist ein bedeutender Teil der Hospizbewegung und wurde als eingetragener, gemeinnütziger Verein 1986 in Limburg gegründet. Sie hat über 3000 Mitglieder und derzeit 22 Regionalgruppen und Hospizinitiativen sowie acht Kooperationspartner. Die IGSL-Hospiz ist damit eine der größten Dachorganisationen der Hospizbewegung.