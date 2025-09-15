Malteser Rottenburg: Hilfsorganisation feiert Jubiläum

Passend zum Welt-Erste-Hilfe-Tag durfte auch der Verein der Malteser Hilfsdienste – Stadtgliederung Rottenburg – sein 30-jähriges Bestehen feiern.
Was vor drei Jahrzehnten klein begann, ist heute ein fester Bestandteil der Rottenburger Stadtgemeinschaft: Seit 1995 engagieren sich die Malteser mit Leidenschaft und vollem Einsatz im Sanitäts- und Rettungsdienst, in der Rettungshundestaffel, in der Breitenausbildung, im Hausnotruf, im Hospiz sowie in den Besuchs- und Begleitdiensten für die Menschen in der Region.