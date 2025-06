1 Die neue provisorische Rettungswache der Malteser in Starzach-Bierlingen. Foto: Marzell Steinmetz Die Malteser wollen mit dem neuen Standort in Bierlingen Notfälle in der Region künftig schneller erreichen – erste Einsätze gab es bereits am Eröffnungstag.







Die Malteser-Hilfsorganisation hat am Sonntag in der Hauptstraße 69 – auf dem freigeräumten Grundstück unterhalb der Grundschule – eine Rettungswache eröffnet. Rund 60 Starzacher kamen am Vormittag zur Einweihung.