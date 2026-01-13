Malteser in Freudenstadt: Isolde Eppler prägte die Malteser nachhaltig – nun tritt sie kürzer

20 Jahre lang war Isolde Eppler als Kreisbeauftragte das ehrenamtliche Gesicht der Malteser in Freudenstadt. Jetzt hat sie aufgehört. Wolfgang Kortus aus Dießen wird ihr Nachfolger.
Für die Malteser war Isolde Eppler (68) vor fast 20 Jahren ein echter Glücksfall. Sie war 2006 quasi die Geburtshelferin der Hilfsorganisation im Kreis Freudenstadt. Angefangen hat alles mit der Rettungshundestaffel in einer ehemaligen Autowerkstatt in der Lange Straße, die aufgrund der damaligen SWR-Aktion „Wer hilft, gewinnt“ und einer Spende zum Vereinsheim umgebaut werden konnte.